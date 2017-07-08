Muhammed Ali Kupası Başlıyor

Profesyonel boksta son yılların en büyük organizasyonu olan Muhammed Ali Kupası, bu akşam Monaco'daki gala ile start alıyor.



Yarı Ağır Sıklet ve Süper Orta Sıklette dünyanın en iyi boksörlerini karşı karşıya getiren turnuvanın eşleşmeleri bu akşam belli olacak.



Türk boksör Avni Yıldırım'ın da yer aldığı turnuva ABD'de başlayacak ve 7'si ABD, 7'si Avrupa'da olmak üzere 14 boks gecesine ev sahipliği yapacak. Turnuvanın finali ise 19 Mayıs 2018'de Avrupa'da olacak.



Toplam 50 milyon Dolar'ın dağıtılacağı Muhammed Ali Kupası'nda, Yarı Ağır Sıklet için 30 milyon Dolar, Süper Orta Sıklet için ise 20 milyon Dolar verilecek. - İSTANBUL