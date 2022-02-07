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Muhammed Akkaya, halterde Türkiye şampiyonu oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Muhammed Akkaya, halterde Türkiye şampiyonu oldu

Türkiye Halter Federasyonu 2022 faaliyet programında yer alan Büyükler Ferdi Türkiye Şampiyonası Çorum'da sona erdi.

KAYSERİ (İHA) - Türkiye Halter Federasyonu 2022 faaliyet programında yer alan Büyükler Ferdi Türkiye Şampiyonası Çorum'da sona erdi.

Teyfik Kış Spor Salonunda 148'i kadın, 210 erkek olmak üzere toplam 338 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada Kayseri'yi 61 kiloda temsil eden Muhammed Akkaya koparmada 106, silkmede 130 toplam 236 kg ile Türkiye Şampiyonu oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, başarılı sporcu Muhammed Akkaya'yı ve antrenörü Gökhan Taşçı'yı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Muhammed Akkaya, halterde Türkiye şampiyonu oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor

Türkiye, Kayseri, Halter, Çorum, Spor, Haber

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