Muhammed Akkaya Halter Milli Takım kampında
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Muhammed Akkaya Halter Milli Takım kampında

Muhammed Akkaya Halter Milli Takım kampında
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kayserili halter sporcusu Muhammed Akkaya, Türkiye Halter Federasyonu tarafından Gaziantep'te düzenlenmekte olan Halter Milli Takım Kampına katıldı.

Kayserili halter sporcusu Muhammed Akkaya, Türkiye Halter Federasyonu tarafından Gaziantep'te düzenlenmekte olan Halter Milli Takım Kampına katıldı.

Halter Milli Takım Kampı hazırlıklarını 1 - 31 Ağustos tarihleri arasında Gaziantep'te yapacak. Kayseri'den Milli Takım Kampına katılan sporcu Muhammet Akkaya kamp sonrası Finlandiya'da yapılacak olan Gençler ve 23 Yaş Altı Halter Avrupa Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Milli Takım Kampına katılan sporcu Muhammed Akkaya ve Antrenörü Gökhan Taşçı'yı tebrik ederek, Avrupa Şampiyonasında başarılar diledi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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