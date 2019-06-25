Muhalifleri destekleyenlerin umudu Venezuela ordusundaki darbeciler

Venezuela'da muhalifleri destekleyen Kolombiya ve ABD'nin, Venezuela ordusuna yönelik "çatlak" beklentileri devam ediyor.

Kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido öncülüğündeki muhalefetin sayısız darbe çağrısına, sınır ihlali girişimine ve askeri kalkışmasına sahne olan Venezuela'da ordu Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetler (FANB), Devlet Başkanı Nicolas Maduro karşısındaki cephenin çağrılarına muhatap olmayı sürdürüyor.

Venezuela muhalefetine açık destek veren Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada, ülkedeki hükümet değişikliğinin ordu içindeki bir çatlakla yapılması gerektiğini söyledi.

Maduro için yine "diktatör" ifadesini kullanan Duque, Venezuela'ya yönelik bir askeri müdahaleye sıcak bakmadığını vurgulayarak, "Diktatörlükten çıkış FANB'deki bir çatlakla olmalıdır." dedi.

ABD'li komutan yine sahnede

ABD Ordusu Güney Komutanı Craig Faller ise ülke tarihindeki en önemli zaferlerden Carabobo Muharebesi'nin 198. yıl dönümü nedeniyle Venezuela ordusuna mektup yazarak "birlikte çalışma" çağrısı yaptı.

Daha önce ordudaki Guaido destekçileriyle konuşmak için davet beklediğini açıklayan ABD'li General Faller, ordunun "Venezuela halkının güvenliğinin ve umutlarının restore edilmesi için gerekli" olduğunu öne sürdü ve "Paylaştığımız yarım küredeki zorluklara karşı birlikte çalışacağımız günlerin gelmesini umut ediyorum." ifadesini kullandı.

Faller, İspanyol haber ajansı EFE'ye konuya ilişkin yaptığı açıklamada da, "Hepsi kötülerden oluşmayan Venezuela ordusu içinde doğru adımlar atmak ve ülkedeki demokrasinin restore edilmesini isteyen askerlerle bu şekilde iletişim kuruyoruz." dedi.

Faller'in bu çağrının ardından Arjantin ve Şili'yi kapsayan bir çalışma ziyaretine çıkması dikkat çekerken, bölge basınında, temasların Venezuela hakkında olacağına dair haberler yer aldı.

Maduro ve FANB'den tepki

Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise Faller'in Carabobo Muharebesi dolayısıyla yazdığı mektuba söz konusu kutlamalarda yaptığı konuşma ile yanıt verdi.

Maduro, "Ordunun içine nifak tohumu ekmeye çalışan bir kutlamaya inanmak mümkün mü? Ülkemizi işgalle tehdit edenin bizim ordumuza saygı duyduğuna inanmak mümkün mü?" dedi.

Duque'ye ise FANB'in internet sayfasından yayımlanan bir bildiri ile yanıt verildi. Bildiride Duque'nin "çatlak" açıklamalarının "terbiyesiz bir müdahale girişimi" olduğu vurgulandı.

Guaido, Faller'e adamını göndermişti

Faller, geçen ay başında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "FANB içindeki Guaido destekçisi askerlerle konuşmak için Guaido'nun davetini bekliyorum." ifadesini kullanmıştı.

Kendisine destek veren ülkelerin ve bilhassa ABD'nin askeri müdahale söylemlerine hiçbir zaman karşı çıkmayan Guaido ise bu açıklamanın ardından ABD'deki temsilcisi Carlos Vecchio'ya Faller'le görüşmesi talimatını vermiş, daha sonra taraflar "askeri iş birliği" iddiasıyla bir araya gelmişti.

Venezuela'daki gelişmeler

Geçen yıldan bu yana ağır ekonomik krizle siyasi çalkantıların yaşandığı Venezuela'da, muhalefetin kontrolündeki Ulusal Meclis'in Başkanı Guaido, 23 Ocak'ta kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş, başta ABD olmak üzere birçok Latin Amerika ve Batı ülkesinin desteğini almıştı.

Guaido ile partisinin ev hapsindeki eski lideri Leopoldo Lopez, 30 Nisan'da bir grup askerle Maduro hükümetini devirmek üzere halkı sokağa çağırmıştı.

Muhalifler, bu çağrı üzerine birçok kentte sokağa çıkmış, protestolar daha sonra belirli bölgelerde şiddet eylemlerine dönüşmüştü.

Maduro taraftarlarının da sokağa çıkarak Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores etrafında toplandığı günün sonunda Lopez, önce Şili, ardından da İspanya Büyükelçiliğine sığınmıştı.

Olayların ardından başlatılan soruşturmalar sonucu bazı AN milletvekilleri tutuklanırken bazıları da Avrupa ve bölge ülkelerinin büyükelçiliklerine kaçmıştı.

Kaynak: AA