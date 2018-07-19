Muhalifler Suriye-İsrail Sınırından Çekilecek

KUNEYTRA/ Suriye'nin İsrail sınırındaki Kuneytra ilinde Beşşar Esed rejimi ve muhalifler arasında ateşkes ve tahliye anlaşmasına varıldı.

Kuneytra'daki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, rejim güçlerinin son günlerde yoğun saldırılar düzenlediği Kuneytra'daki askeri muhalifler rejimle uzlaşmak zorunda kaldı.

Rejimin garantörü Rusya'nın ara buluculuğunda gerçekleşen ateşkes ve tahliye anlaşmasına göre, muhalifler Kuneytra ilini rejime teslim edecek, ağır silahlarını da bırakarak İdlib'e gidecek.

Tahliyelerin ne zaman başlayacağı henüz net değil.

İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'nde, Suriye-İsrail ateşkes hattında Birleşmiş Milletler Ateşkes Gözlemci Gücüne (UNDOF) ait gözlem merkezlerine geçici olarak Rus askeri polisi yerleşecek.

Rejim ve destekçileri, Ürdün sınırındaki Dera ilinin büyük bölümünü ele geçirdikten sonra hafta başında İsrail sınır hattına yönelmişti.

Rejimin dün düzenlediği şiddetli saldırılarda Kuneytra'da 18 sivil yaşamını yitirmişti.