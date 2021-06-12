Muhalif lider Sonko destekçileri sokağa çıktı

Senegal'de tecavüzle suçlanan ve martta gözaltına alınmasıyla ülke tarihinin en büyük şiddet olaylarının yaşanmasına neden olan Çalışma, Etik ve Kardeşlik İçin Senegal Yurtseverliği Partisi (PASTEF) lideri Ousmane Sonko destekçileri, marttan bu yana tutuklu bulunan Sonko destekçilerinin...

Senegal'de tecavüzle suçlanan ve martta gözaltına alınmasıyla ülke tarihinin en büyük şiddet olaylarının yaşanmasına neden olan Çalışma, Etik ve Kardeşlik İçin Senegal Yurtseverliği Partisi (PASTEF) lideri Ousmane Sonko destekçileri, marttan bu yana tutuklu bulunan Sonko destekçilerinin serbest kalması için eylem yaptı.

Sonko destekçileri, muhalefet partileri ve sivil toplum örgütlerinin oluşturduğu Demokrasiyi Savunma Hareketi (M2D-Aar Sunu Democratie) çağrısıyla başkent Dakar'daki Nation Meydanı'nda toplandı.

Göstericiler, mart ayında çıkan olaylarda gözaltına alınan Sonko destekçilerinin serbest bırakılması çağırısında bulunurken, Cumhurbaşkanı Macky Sall ve hükümeti aleyhine sloganlar attı.

M2D adına yapılan konuşmalardan sonra sahneye çıkan Sonko, "(Cumhurbaşkanı) Macky Sall muhalifleri hapse attıran tek lider olmayı başardı." diyerek, tutukluların derhal serbest bırakılması çağrısını yineledi.

Sonko, martta patlak veren sokak olaylarının akabinde düzenleyecekleri gösterileri ülkenin ileri gelen din adamlarının ricasıyla ertelediklerini de hatırlatarak, kendilerinin de o tarihten bu yana özgürlük talep ettiklerini kaydetti.

İki dönemlik görev süresi 2024'te sona erecek Cumhurbaşkanı Sall'in 3'üncü kez aday olmayı istediğine işaret eden Sonko, "Macky Sall'in 3'üncü dönem adaylığına asla izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Gösterinin organizatörlerinden Abbas Fall, AA muhabirine yaptığı açıklamada, marttaki gösterilerde birçok kişinin gözaltına alındığını kendisinin de 1 ay tutuklu kaldığını dile getirdi.

Bugün hala 8 kişinin tutuklu bulunduğunun altını çizen Fall, bu kişilerin derhal serbest kalması çağrısında bulundu.

Göstericilerden Mohamadou Gaye de aralarında gençlerin de bulunduğu bazı muhaliflerin hala tutuklu bulunduğunu ve bu durumdan duydukları hoşnutsuzluğu dile getirmek amacıyla gösteriye katıldıklarını vurguladı.

Gözaltı kararı sokakları karıştırmıştı

Tecavüz ve ölümle tehdit etmekle suçlanan, milletvekilliği dokunulmazlığı kaldırılan Sonko, 3 Mart'ta "kamu düzenini bozduğu" gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Gözaltı kararından sonra polisle Sonko destekçileri arasında şiddet olayları yaşanmıştı.

"Sweet Beauty davası"

Kamuoyunda, olayın yaşandığı masaj salonunun ismiyle "Sweet Beauty davası" olarak bilinen olay, başkent Dakar'daki masaj salonunda çalışan 20 yaşındaki Adji Sarr'ın savcılığa şikayetiyle ortaya çıkmıştı.

Sonko ise durumu "Cumhurbaşkanı Macky Sall'in komplosu" olarak değerlendirmişti.

Suçlamaların ardından Sonko'nun milletvekilliği dokunulmazlığı, 26 Şubat'ta düzenlenen meclis oturumuyla kaldırılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdoulaye Ba