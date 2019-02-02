Muhalif Lider Guaido: "İnsani Yardım Koalisyonu Başlıyor"

Kendisini Venezuela'nın geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido, "Önümüzdeki birkaç gün içinde insani yardım koalisyonu başlıyor" dedi.

Venezuela'nın başkenti Karakas'taki muhalefet gösterileri sürerken konuşma yapan Guiado, "Özgürlüğümüzü elde edinceye kadar devam edecek yeminimizi yerine getirmek için buradayız. Bugün Venezuela'ya insani yardım ve özgürlük için küresel bir koalisyon harekete geçiyor. İnsani yardım için üç nokta var. İlk nokta Kolombiya'da Cucuta olacak. Önümüzdeki günlerde açıklayacağımız iki nokta daha olacak. Karayipler'de bir ada yer alacak. Diğer noktalardan birisinin Brezilya olması bekleniyor" ifadelerini kullandı.

Evine baskın düzenleyen polis biriminden (FAES) korkmadığını ifade eden Guiado, "FAES'in beyleri ne beni ne de ailemi korkutamadınız" dedi.

Maduro yandaşlarına da seslenen Guaido, "Projeye inanan Chavista halkına bir mesaj vermek istiyorum. Maduro kimseyi korumuyor" iddiasında bulundu. Guaido sözlerini, "Özgür bir ülkemiz olacak. Maaşımızla yaşayabileceğiz. Gidenler ülkelerine geri dönecek" şeklinde tamamladı. - KARAKAS

Kaynak: İHA