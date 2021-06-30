Muhalif Kürt grup ENKS ile SNHR, YPG/PKK'nın Hasekeli genci işkenceyle öldürmesini kınadı
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Muhalif Kürt grup ENKS ile SNHR, YPG/PKK'nın Hasekeli genci işkenceyle öldürmesini kınadı

Muhalif Kürt grup ENKS ile SNHR, YPG/PKK'nın Hasekeli genci işkenceyle öldürmesini kınadı
Anadolu Ajansı / Ethem Emre Özcan - Haberler | Güncel

Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) ile Suriye İnsan Hakları (SNHR), terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de işgal ettiği Haseke ilinde alıkoyduğu tiroid hastası Emin İsa'yı işkenceyle öldürmesini sert bir dille kınadı.

Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) ile Suriye İnsan Hakları (SNHR), terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de işgal ettiği Haseke ilinde alıkoyduğu tiroid hastası Emin İsa'yı işkenceyle öldürmesini sert bir dille kınadı.

Muhalif grup ENKS'den yapılan yazılı açıklamada, geçen ay terör örgütü YPG/PKK'lı teröristlerce alıkonulan Hasekeli Emin'in işkenceyle öldürülmesinden PYD/YPG/PKK'lı teröristler sorumlu tutuldu.

Açıklamada, Emin'in terör örgütünce çeşitli işkencelere maruz kaldığı anımsatılarak, "Suriye Kürt Ulusal Konseyi olarak tüm insani değerlere ve insan hakları ilkelerine aykırı olan bu menfur suçu en sert şekilde kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

YPG/PKK'lı teröristlerce işlenen suçun, bağımsız ve uluslararası bir komite tarafından soruşturulması ve sorumluların ortaya çıkarılması gerektiği vurgulanan açıklamada, "Emin'in öldürülmesi insanların vicdanlarını sarsarken, PYD'nin güvenlik birimlerinde evlatları tutuklu bulunan aileler ise endişeye kapanmıştır." ifadesine yer verildi.

Gencin aile fertleri, SNHR'ye bilgi verdi

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Hasekeli gencin öldürülmesine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, İsa'nın işkence görerek öldüğünü belirtti.

Gencin öldürülmesinin kınandığı açıklamada, İsa'nın 22 Mayıs'ta evinde bulunduğu sırada YPG/PKK'lı teröristlerce alıkonulduğu bilgisi paylaşıldı.

Tiroid hastası İsa'nın sosyal medya hesabından YPG/PKK'yı eleştirdiği vurgulanan açılamada, ailenin 28 Haziran'da Haseke'deki Ulusal Hastaneden İsa'nın cansız bedenini teslim aldığı aktarıldı.

Açıklamada, SNHR'ye bilgi veren gencin aile fertlerinin, İsa'nın işkencelere maruz kaldığını gösteren izler taşıdığını söylediği kaydedildi.

Tutulduğu zindanında işkence sırasında hayatını kaybeden Emin İsa'nın vücudundaki darp ve işkence izlerini gösteren fotoğraf karelerinin yayılması üzerine terör örgütüne sosyal medyadan tepkiler yağmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ethem Emre Özcan

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