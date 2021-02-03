Muhalefetten Bogaziçi Ünversitesi Açıklamaları
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Muhalefetten Bogaziçi Ünversitesi Açıklamaları

03.02.2021 09:44 | Son Güncelleme: 03.02.2021 09:47

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki sürece yeterince müdahil olmamakla eleştirilen Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rektör Melih Bulu'nun görevinden ayrılmasını istedi.

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki sürece yeterince müdahil olmamakla eleştirilen Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rektör Melih Bulu'nun görevinden ayrılmasını istedi.

Muhalefetten Bogaziçi Ünversitesi Açıklamaları

Kaynak: DailyMotion.com

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