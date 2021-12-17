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Muhalefetten Asgari Ücret ve Faiz Kararına Tepki

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Muhalefet partileri belirlenen asgari ücretin döviz kurundaki artış ve fiyat artışları baz alındığında düşük kaldığını söylerken, Merkez Bankası'nın faiz oranını bir puan düşürmesini de eleştirdi.

Muhalefet partileri belirlenen asgari ücretin döviz kurundaki artış ve fiyat artışları baz alındığında düşük kaldığını söylerken, Merkez Bankası'nın faiz oranını bir puan düşürmesini de eleştirdi

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