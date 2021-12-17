Muhalefetten Asgari Ücret ve Faiz Kararına Tepki

Muhalefet partileri belirlenen asgari ücretin döviz kurundaki artış ve fiyat artışları baz alındığında düşük kaldığını söylerken, Merkez Bankası'nın faiz oranını bir puan düşürmesini de eleştirdi

??2022 yılı asgari ücreti 4.250 TL oldu!



Sizce, yüzde 50'lik artış yeterli mi? — Haberler (@Haberler) December 16, 2021

??Merkez Bankası #faiz kararını açıkladı:



??100 baz puanlık indirimle politika faizi yüzde 15'ten yüzde 14'e indirildi.



Merkez Bankası'nın #faizkararı hakkındaki düşünceniz ne yönde? — Haberler (@Haberler) December 16, 2021

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