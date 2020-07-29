Muhalefetin çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş, ankette yüzde 47,7'lik oranla ilk sırayı aldı Muhalefetin çatı adayı olarak adı geçen isimler arasında yüzde 47,7'lik oranla ilk sırayı alan Mansur Yavaş, aldığı sonuçla dikkatleri çekiyor. İkinci sıradaki Ekrem İmamoğlu'nun kabul görülme oranı yüzde 44,3 olurken son sırada ise yüzde 16,2'yle Ali Babacan kendisine yer buldu

Muhalefet partilerinin çatı adayı olarak kulislerde adı geçen Mansur Yavaş "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhalefetin ortak adayı olması durumunda oy verir misiniz?" anketinde yüzde 47,7'yle ilk sırada yer aldı. İşe anketin detayları ve oy oranları…

MUHALEFETİN ADAYLARI SORULDU

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Area Araştırma Şirketi tarafından yapılan ankete göre muhalefetin çatı aday olarak adı geçen isimler arasında yüzde 47,7'lik oranla ilk sırayı aldı. İkinci sıradaki Ekrem İmamoğlu'nun kabul görülme oranı yüzde 44,3 olurken son sırada ise yüzde 16,2'yle Ali Babacan kendisine yer buldu.

Şirket, "Türkiye Siyasi Gündem Araştırması-Temmuz 2020" başlığı adı altında 12 büyükşehirde (İstanbul, Tekirdağ, İzmir, Bursa, Ankara, Adana, Kayseri, Samsun, Trabzon, Erzurum, Malatya ve Diyarbakır) 25-27 Temmuz 2020 tarihleri arasında 18 yaş ve üzeri 2 bin 212 kişiyle telefonla görüşme tekniğiyle bir anket gerçekleştirdi.

YAVAŞ İLK SIRADA, BABACAN SONDA

Ankette katılımcılara "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aşağıda belirtilen isimlere muhalefetin ortak adayı olması durumunda oy verir misiniz?" sorusu da yöneltildi. Katılımcıların yüzde 47,7'si tercihini Mansur Yavaş'tan yana kullanırken yüzde 44,3 Ekrem İmamoğlu, yüzde 37'si Meral Akşener, yüzde 27,4'ü Muharrem İnce, yüzde 21,2'si Abdullah Gül ve yüzde 16,2'si Ali Babacan dedi.