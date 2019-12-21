Muhalefet partilerinden 'güvenlik soruşturması'na şerh (2)
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Muhalefet partilerinden 'güvenlik soruşturması'na şerh (2)

O MADDE ÇIKARILIYORAK Parti yetkilileri, muhalefetin şerh koyduğu 18 maddelik torba kanun teklifinde yer alan 'güvenlik soruşturması' maddesinin tekliften çıkarılacağını söyledi.

21.12.2019 14:27 | Son Güncelleme: 21.12.2019 14:27
Muhalefet partilerinden 'güvenlik soruşturması'na şerh (2)

O MADDE ÇIKARILIYOR

yetkilileri, muhalefetin şerh koyduğu 18 maddelik torba kanun teklifinde yer alan 'güvenlik soruşturması' maddesinin tekliften çıkarılacağını söyledi. AK Parti'nin, bugün görüşülecek kanun teklifinden çıkarılacak söz konusu maddeyi yeniden değerlendirip, kapsamlı bir düzenleme olarak Meclis'e ayrı bir teklif şeklinde sunacağı belirtildi. 


Kaynak: DHA
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