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Muhalefet liderleri akşam yemeğinde bir araya geldi

Muhalefet liderleri akşam yemeğinde bir araya geldi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Muhalefet liderleri akşam yemeğinde bir araya geldiCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, akşam yemeğinde bir araya geldi.

Muhalefet liderleri akşam yemeğinde bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, akşam yemeğinde bir araya geldi.

Muhalefet partileri genel başkanları Ankara'da akşam yemeğinde buluştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun katıldığı yemekte, liderler ülke gündemine ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Haber:  ANKARA,


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, İYİ Parti, Muhalefet, Güncel, Haber

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