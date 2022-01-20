Muhalefet liderleri akşam yemeğinde bir araya geldi

Muhalefet liderleri akşam yemeğinde bir araya geldiCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, akşam yemeğinde bir araya geldi.