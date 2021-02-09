Muhalefet Boğaziçili Öğrencilere "Terörist" Denilmesine Tepkili
09.02.2021 16:46 | Son Güncelleme: 09.02.2021 16:51
Muhalefet partileri, Boğaziçi Üniversitesi'nde Melih Bulu'nun dışarıdan rektör atanmasına tepkilerini protesto gösterileriyle dile getiren öğrencileri, iktidarın "terörist" olarak tanımlamasına tepki gösterdi.
Muhalefet partileri, Boğaziçi Üniversitesi'nde Melih Bulu'nun dışarıdan rektör atanmasına tepkilerini protesto gösterileriyle dile getiren öğrencileri, iktidarın "terörist" olarak tanımlamasına tepki gösterdi
Kaynak: DailyMotion.com