Muhalefet Anayasa ve AYM Kararlarına Uyumu Sorguluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğunu söylerken, muhalefet, önce ekonomik sorunlara çözüm üretilmesini ve mevcut anayasa ile Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına uyulmasını istiyor.