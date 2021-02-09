Muhalefet Anayasa ve AYM Kararlarına Uyumu Sorguluyor
09.02.2021 16:46 | Son Güncelleme: 09.02.2021 16:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğunu söylerken, muhalefet, önce ekonomik sorunlara çözüm üretilmesini ve mevcut anayasa ile Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına uyulmasını istiyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğunu söylerken, muhalefet, önce ekonomik sorunlara çözüm üretilmesini ve mevcut anayasa ile Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına uyulmasını istiyor
Kaynak: DailyMotion.com