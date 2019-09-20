Muhafız Alayı darbe girişimi davası

20.09.2019 18:02

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 sanığın yargılandığı davaya müşteki beyanlarıyla devam edildi.

Ankara 19'ncu Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada darbecilerce alıkonulan TRT çalışanları, müşteki sıfatıyla 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlattı.

Müşteki Erkan Ülger, olay tarihinde TRT Spor'da resim seçici olarak görev yaptığını söyledi. Darbe girişiminin ilk saatlerinde TRT yerleşkesinin iç kısmında asker gördüğünü belirten Ülger, bunları yönlendiren bir rütbelinin "Dışarıdan kimse girmesin, girerlerse ateş edin." şeklinde talimat verdiğini aktardı.

Bunun üzerine yeniden kanal binasına sığındıklarını anlatan Ülger, "Bulunduğumuz oda küçüktü ve havasızdı. O esnada helikopter ve ateş sesleri duyduk. Ben lavaboya çıktığımda 3 el silah sesi duydum. Komutanım, komutanım diye bağırış sesi duydum. Ben o panikle koşarak bulunduğumuz odaya geldim. Sonra halk geldi." ifadelerini kullandı.

TRT'de özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığını belirten müşteki İsa Karakaya da olay gecesi telsizden "İçeriye asker ve polis almayın" şeklinde anons yapıldığını, bir süre sonra da herkesin mavi binanın önünde toplanması için ikinci anonsun geçildiğini bildirdi.

Toplanma bölgesine gittiğinde çok sayıda asker gördüğünü belirten Karakaya, bu askerlerin güvenlik görevlilerini yere yatırarak silahlarını aldıklarını ifade etti.

Bu manzara karşısında korktuğu için TRT binasına geçtiğini ifade eden Karakaya, "O panikle dış yayınlar binasına girdim. Arkadaşların ölmediğini görünce tekrar dışarı çıktım. Asker beni görünce 'Yere yat' diye bağırdı. Ben de telsizimi ve silahımı bırakıp yere yattım. Askerlere ne olduğunu sordum. Asker de 'IŞİD saldırı yapacak, buranın güvenliğini biz sağlayacağız' dedi. Bizi landın içine bindirdiler." diye konuştu.

Müşteki Zeynep Demir ise TRT Haber'de alt yazı operatörü olarak görev yaptığını, olay gecesi nöbetçi olduğunu ifade etti.

Reji bölüme geçeceği sırada bir çalışma arkadaşının askerlerin TRT'yi bastığını söylediğini aktaran Demir, "Neler olduğunu sordum. 'Askerler gelmiş, darbe oluyormuş' cevabını aldım. TRT Spor editörlerinin olduğu ofise gittik. 2 saat falan arkadaşlarla orada bekledik. Oradan TRT Spor devamlılık rejiye indik. Olaylar bitince TRT Haber rejiye gittim. Görevime devam ettim." dedi.

TRT Spor'da resim seçici olarak görev yaptığın söyleyen müşteki Burcu Uçar, akşam saatlerinde TBMM'ye saldırı yapıldığı bilgisini aldıklarını, bunun üzerine dışarı baktığında siper alan askerler gördüğünü kaydetti.

Daha sonra İstanbul'daki boğaz köprülerin askerlerce tutulduğu haberini gördüğünü anlatan Uçar, sabah saatlerine kadar dışarı çıkmadıklarını sözlerine ekledi.

Duruşmaya ara verildi.

Kaynak: AA