Muhafız Alayı Darbe Girişimi Davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayındaki eylemlere ilişkin, aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski başyaveri albay Ali Yazıcı ile eski alay komutanı Albay Muhsin Kutsi Barış'ın da yer aldığı 534 kişinin yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Cezaevi Yerleşkesi'nde yapılan duruşmaya, sanıklar, avukatları ve yakınları ile TBMM, Başbakanlık, TRT ve diğer müşteki kurumların avukatları katıldı.

Sanık eski Yarbay Eray Uçkun, olay tarihinde Özel Kuvvetler Komutanlığı 2. Tugay İstihbarat ve İKK Şube Müdürü olduğunu, Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen TÜRKSAT davasında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1463 yıl 6 ay hapis cezasına çarpıtıldığını söyledi.

Darbe girişiminin yaşandığı gün Özel Kuvvetler Komutanlığı harekat merkezinden bir astsubay tarafından arandığını öne süren Uçkun, telefondaki kişinin "Komutanımız sizi Cumhurbaşkanlığı Muafız Alayında koruma tatbikatında görevlendirdi." dediğini, ardından şahsi aracıyla Alaya gittiğini ifade etti.

Muhafız Alayı nizamiyesinden şahsi aracıyla rutin kimlik kontrolü yapılarak içeri girdiğini savunan Uçkun, "Tatbikat alanında üstümü değiştirdim. O bölge kalabalıktı. Orada Harun Olgun albayı gördüm. Kendisi bana koruma güvenlik tatbikatının yapıldığını, Genelkurmay'ın emri olduğunu söyledi." dedi.

Helikopter pistinde beklediği esnada albay Olgun'un, "TÜRKSAT'a gideceksiniz. Orayı teröristler ele geçirdi." dediğini aktaran Uçkun, helikoptere bindikten sonraki eylemlerinin bu davanın konusu olmadığını söyleyerek dosyanın 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki dosyayla birleştirilmesini talep etti.

Uçkun, 20 yıl Özel Kuvvetlerde görev yaptığını, askerlik hayatı boyunca aldığı emirlerin çoğunun sözlü olduğunu, bu yüzden 15 Temmuz gecesi aldığı emri sorgulamadığını ifade etti.

Çapraz sorgu sırasında bir avukatın sanığın savcılık aşamasında söylediği "Telefonla aranıp Genelkurmay Bas¸kanının talimatı ile ordunun yo¨netime el koydugˆu haberini verdiler ve yayını kesmemizi so¨ylediler." ifadesini hatırlatması üzerine Uçkun, "Ben yönetime el koydu cümlesini darbe girişimi olarak anlamadım. O dönem Türkiye'de birçok terör saldırısı vardı. Ben de büyük bir terör saldırısı olduğunu düşünüp, ordunun bu durum üzerine önlem aldığını anladım." yanıtını verdi.

Sanığın 9 saat süren ifadesinin ardından mahkeme heyeti, duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verdi.