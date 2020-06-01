Muhafız Alayı darbe davasına Kovid-19 önlemleriyle devam edildi
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Muhafız Alayı darbe davasına Kovid-19 önlemleriyle devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 sanıklı davaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleriyle devam edildi.

Muhafız Alayı darbe davasına Kovid-19 önlemleriyle devam edildi
01.06.2020 14:37 | Son Güncelleme: 01.06.2020 14:37

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 sanıklı davaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleriyle devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsündeki duruşmada, sanıklar ve tarafların avukatları hazır bulundu.

Dava, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında iki duruşma salonu birleştirilerek görüldü. Duruşma salonunda avukatlar, sanıklar ve güvenlikten sorumlu jandarma ile polisler arasında sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde boşluk bırakıldı. Ayrıca mahkeme heyeti de dahil olmak üzere salonda bulunan herkes maske takarak görev yerlerini aldı.

Mahkeme Başkanı Murat İlhan, duruşma başlarken salondaki herkesin koronavirüs tedbirlerine uyması yönünde uyarıda bulundu ve duruşmaya tanıkların dinlenilmesiyle devam edileceğini duyurdu.

Tanık sıfatıyla dinlenen eski astsubay Mehmet T, daha önce FETÖ suçlamasıyla hakkında dava açıldığını ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak üzere itirafçı olduğunu dile getirdi.

Daha önce bulunduğu Balıkesir ve Ağrı'da sohbet adı verilen örgütsel faaliyetlere katıldığını bildiren Mehmet T, 2015'te Ankara'ya atanmasından sonra da sohbetlere katıldığını kaydetti.

Ankara'da FETÖ adına görüşme yaptığı kişiyi "Akif" kod adıyla tanıdığını bildiren Mehmet T, Akif ile dini sohbetler yaptıklarını ve zaman zaman "himmet" adıyla para yardımında bulunduğunu anlattı.

Hakkındaki soruşturmanın başlamasından sonra itirafçı olduğunu belirten Mehmet T, teşhis ettiği Akif'in davanın sanıklarından Mustafa Bakır olduğunu öğrendiğini bildirdi.

Askeri okullara yönlendirmişler

Tanık eski astsubay Tunahan K, lise döneminde ders çalışma maksadıyla FETÖ evlerine gitmeye başladığını, burada tanıdığı isimlerden birinin de tutuksuz sanık eski astsubay Feyyaz S. olduğunu bildirdi.

Söz konusu evlerde askeri okul sınavlarına girmeleri yönünde telkinde bulunduklarını ifade eden Tunahan K, sınav sorularının önceden verilmesi gibi bir durumla karşılaşmadığını dile getirdi.

Tunahan K, bu süreçten sonra Feyyaz S'nin örgüt bağına dair bilgisinin bulunmadığını belirtti.

Kod adı kullanmışlar

Tanık sıfatıyla dinlenen eski astsubay Hüseyin E, hakkında FETÖ üyeliği suçlamasıyla dava açıldığını ve örgüte dair bildiklerini anlatarak itirafçı olduğunu beyan etti.

Davanın tutuksuz sanığı Kürşat K'yi askeri okul döneminden tanıdığını aktaran Hüseyin E, bu süreçte "İsmail" adıyla tanıdığı örgüt üyesinin düzenlediği toplantılara zaman zaman Kürşat K'nin de katıldığını belirtti.

Kendisine "Can" kod adının verildiğini ifade eden Hüseyin E, Kürşat K'ye de farklı isimle hitap edildiğini ancak hatırlayamadığını dile getirdi.

Tanık Hüseyin E, okul dönemi sonrası sanık Kürşat K. ile bir irtibatının bulunmadığını, kendisinin örgüt bağına dair de bilgisinin bulunmadığını belirtti.

Diğer tanıkların da dinlenilmesinin ardından duruşma yarına bırakıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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