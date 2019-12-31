Muhafazakar Yükseliş Partisi'nde kongre heyecanı
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Muhafazakar Yükseliş Partisi'nde kongre heyecanı

Muhafazakar Yükseliş Partisi'nin Diyarbakır'ın Ergani ilçe kongresi büyük bir katılımla gerçekleşti.

31.12.2019 13:12 | Son Güncelleme: 31.12.2019 13:17
Muhafazakar Yükseliş Partisi'nde kongre heyecanı

Muhafazakar Yükseliş Partisi'nin 'ın ilçe kongresi büyük bir katılımla gerçekleşti.


Muhafazakar Yükseliş Parti Ergani ilçe kongresi yapıldı. Muhafazakar Yükseliş Partisi Diyarbakır İl Başkanı Songül Işık başkanlığında bir düğün salonunda gerçekleşen kongrede partinin Ergani İlçe Başkanlığına Gültekin Kaya seçildi.


Parti üyeleri kongreye yoğun katılımla ilgi gösterirken, Muhafazakar Yükseliş Partisi lideri Ahmet Reyiz Yılmaz da kongreye gönderdiği mesajda birlik ve "faizsiz Türkiye" ifadelerine yer verdi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
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