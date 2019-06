Muhafazakar Parti liderliğine aday olan Boris Johnson kimdir?

Türk kökenli Boris Johnson, Damat Ferit Paşa hükümetinde bakanlık yapan Ali Kemal Bey'in torununun oğludur. Johnson, İngiltere'de yapılan partisinin genel başkanlığı seçiminde ilk etapta sandıktan lider olarak çıktı. Boris Johnson kimdir, nereli? Boris Johnson hayatı, biyografisi…

BORİS JOHNSON KİMDİR?

Johnson, 19 Haziran 1964 tarihinde Manhattan, New York, ABD'de dünyaya geldi. Tam adı Alexander Boris de Pfeffel Johnson olan siyasetçinin ailesi, Johnson 5 yaşında iken İngiltere'ye döndü. Çocukluğunda duyma engelli olan eski Dışişleri Bakanı, geçirdiği birkaç operasyonun ardından duyma yetisini geri kazandı. Oxford Üniversitesi'nden mezun oldu.

THE SPECTATOR DERGİSİNDE EDİTÖR OLARAK ÇALIŞTI

Johnson, Oxford Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra The Times'da çalışmaya başladı. Ardından editör asistanı olduğu The Daily Telegraph'a geçti. Ayrıca 1999 yılında The Spectator dergisinde editör olarak görev aldı.

OSMANLI DAHİLİYE NAZIRI ALİ KEMAL'İN TORUNU

İngiltere vatandaşı olan Boris Johnson, Osmanlı İmparatorluğu'nun son Dahiliye Nazırı (İçişleri Bakanı) Ali Kemal'in öz torunu Stanley Johnson'ın oğludur. Dedesi Ali Kemal, Osmanlı döneminde Damat Ferid Paşa hükümetinde bakanlık yaptı ve Kurtuluş Savaşı'na karşı çıkarak, 1922 yılında Ankara'ya yargılanmaya götürülürken linç edildi.

LONDRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPTI

Başarılı politikacı, 2001 yılında genel seçimlerde Muhafazakâr Parti'den milletvekili olarak seçildi. Boris Johnson, 4 Mayıs 2008 – 9 Mayıs 2016 tarihleri arasında Londra Belediye Başkanlığı yaptı. Daha önce Henley-on-Thames milletvekilliği görevinde bulundu. 13 Temmuz 2016 tarihinde David Cameron'un istifasını II. Elizabeth'e sunarak parti liderliği ve başbakanlık görevlerini Theresa May'e bırakmasıyla birlikte Theresa May'ın Başbakan olduktan sonra kurduğu hükümette İngiltere Dışişleri Bakanı olarak görevlendirildi. Johnson, 9 Temmuz 2018 tarihinde İngiltere Dışişleri Bakanlığı görevinden istifa etti.

Boris Johnson ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Boris Johnson, 1987 yılında Allegra Owen ile evlendi ancak 1993 yılında boşandı. Ardından aynı yıl Marina Wheeler ile evlendi. Lara Lettice Johnson, Milo Arthur Johnson, Cassia Peaches Johnson, Theodore Apollo Johnson adlarında çocukları bulunuyor.