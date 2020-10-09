Muhafazakar Giyimde Moda Nasıl İlerliyor?

Muhafazakar giyim, ölçülü giyim ya da tesettür giyim. Adına ne derseniz deyin. Muhafazakar giyim kendi kumaş türleriyle kendi bakış açısı ve kendi tanınmış isimleriyle artık hayatlarımızın bir parçası.

Muhafazakar moda son yıllarda oldukça iddialı. Kendi içerisinde adeta bir imparatorluk kurmuş olan tesettür giyim, bu çizgiyi edinmiş ve türban kullanan kadınlar için çok şey ifade ediyor. Durum böyle olunca en çok aratılan imgelerden birisi muhafazakar moda ve muhafazakar giyim oluyor.

MUHAFAZAKAR MODA NEDİR?

Her şeyden önce muhafazakar moda nedir bunu açıklamak lazım. Muhafazakar moda tesettür giyimi tercih etmiş kadınların tüm dünyada başlattığı ve son yıllarda oldukça dikkat çeken, örtünme esaslı bir moda çeşididir. Örtünmek tabi ki yüz yıllardır var olan bir durum ancak bunun modaya evrilmesi son yıllarda oldukça dikkat çekiyor. Kadınlar haklı olarak sırf saçlarını örttükleri için modanın nimetlerinden faydalanmaktan geçmek istemiyorlar. Hal böyle olunca bu ölçülü giyim için de moda yıldan yılda değişim gösterir oluyor. Defileler yeni ürünler şovlar normal giyim sektörü için her ne yapılıp düzenleniyorsa muhafazakar moda için de aynı şey geçerli.

MUHAFAZAKAR MODANIN GELECEĞİ NEREYE GİDİYOR?

Muhafazakar moda yabancı basının ve ileri görüşleriyle nam salmış moda yazarlarının da söylediğine göre son yılların en popüler terimlerinden. Ve bu popülerlik yıldan yıla devam de edecek. Çünkü kapalı olmak durumu artık açıklık ve çıplaklıktan çok çok daha ön planda ve sektörlerin çok daha ilgisini çekiyor. Durum böyle olunca da yatırımcılar için oldukça önemli bir alan olmuş oluyor.

MUHAFAZAKAR GİYİMDE KIYAFETLERİ NEREDEN TEMİN EDEBİLİRİZ?

Tesettür giyim için kıyafet bulmak oldukça kolay. Çeşit gömlekler, tunikler, feraceler ve daha bir çoğu. Bunların hepsi aslında bir tık uzağınızda. Qras ile siz de minimal çizgide harika bir tesettür dolabına sahip olabilirsiniz. Bir tık uzağınızda yer alan bu ölçülü giyim ürünleri her zaman günün modasına uygun ilerliyor oluyor.