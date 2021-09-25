Muhafazakar giyim markasının, sonbahar-kış koleksiyonu modaseverlerle buluştu

Muhafazakar giyim markası Zühre, reklam filmi Tuz Gölü'nde çekilen 2021-2022 Sonbahar-Kış koleksiyonunu satışa çıkardığını duyurdu.

Muhafazakar giyim markası Zühre, reklam filmi Tuz Gölü'nde çekilen ve "Farkını Hisset" mottosuyla hazırlanan 2021-2022 Sonbahar-Kış koleksiyonunu satışa çıkardı. Son teknoloji ve yumuşak dokulu kumaşlarla hazırlanan koleksiyonda; pastel ve soft renklerde pardösü, triko, kaşe kaban, elbise, uzun bilekte biten piliseli etek, pantolon, gömlek, ceket, puf mont, yelekler, geniş modeller yer aldı. Öte yandan marka, renk alternatifleriyle çanta ve eşarptan oluşan yüzlerce tasarımı da modaseverlerin beğenisine sunuldu.

"SÜRDÜRÜLEBİLİR" KUMAŞLAR VE SICAK RENKLER

Pardösüden kazağa, pantolondan gömleğe birçok üründe 'sürdürülebilir kumaş' kullanan marka koleksiyonda son teknoloji ve yumuşak dokulu kumaşlara da yer verdi.

Koleksiyonda; çölün kızılından, hasat zamanlarının sıcak sarı tonlarına, bejler, fındık, haki, camel, ışıltılı siyahlar, kil renginden koyu gölgeli yeşile kadar geleneksel renkler tercih edildi. Ayrıca parçalarda kullanılan gümüş parıltısı, taş işlemeler, inci ve mücevher ışıltıları da koleksiyona renk kattı. Zühre koleksiyonundaki trençkotlar, pardösüler ve kap'lar bu yıl da kadınların vazgeçilmezi olarak gardıropların baş köşesinde yerini alıyor.

Zühre'nin yeni koleksiyonunu web sitesi üzerinden, e-ticaret kolaylığı ile satışa açıldı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri