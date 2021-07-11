Muhafazakar giyim markasından bayrama özel yaz koleksiyonu

Kadın giyim markası Zühre, 2021 yaz koleksiyonunda terletmeyen ferah kumaştan elbise, eşarp ve tuniklere yer verdiğini duyurdu.

Kadın giyim markası Zühre, 2021 yaz koleksiyonunda terletmeyen ferah kumaştan elbise, eşarp ve tuniklere yer verdiğini duyurdu. Markanın yaz sezon koleksiyonunda hem şıklık hem de gün boyu konfor sunan kombinlerle, spor rahatlık ön planda tutuluyor. Koleksiyonun, günün her saatinde şıklığı ön planda tutan koleksiyondaki keten kumaşların sıcak yaz günlerinde yaşatacağı ferahlığın ve rahatın ön planda tutularak hazırlandığı belirtildi.

Geniş ürün yelpazesiyle 'bayramda kendinizi Zühre ile ödüllendirin' diyen markadan yapılan yazılı açıklamada, "Modayı doğru kombinler ve kaliteli kumaşlar ile "zamansız" bir şıklık ile taşımayı seven kadınların tercihi Zühre, 2021 yaz koleksiyonunda yer alan birbirinden şık kıyafetler ile bu coşkuya ortak olmaya hazırlanıyor. Zühre, yaz koleksiyonu için özel olarak hazırlanan terletmeyen ferah kumaşlarıyla elbiseler, kaplar, eşarplar, tunikler bayram için sizleri bekliyor" denildi.

"KONFOR BEKLENTİNİZİ KARŞILAYAN KOMBİNLER"

Markanın 2021 yaz koleksiyonunda eşarp modellerinin, çantaların ve hediyelik ürünlerin de yer aldığı belirtildi. Markadan yapılan yazılı açıklamada koleksiyonun detayları şu şekilde anlatıldı:

"Zincirli kol çantalarından, omuz çantalarına, portföylerden, cüzdanlara birçok farklı seçenek sunan Zühre, doğru kombinler ile, şık, zamansız ve bu sezon kalpleri yumuşatan ketenin hafifliği ile kremler, uçuş uçuş soft maviler, bejler, lilalar ve tarçınlar ile soft renklerin öne çıktığı tasarımlar, tarzınıza en uygun seçimlerle bayram şıklığınızı tamamlayacak."

Markanın 2021 yaz koleksiyonuna mağazalardan ve internet sitesi üzerinden ulaşılabileceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı