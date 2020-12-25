Muhafazakar giyim influencer'ı Ebru Sever Türk kimdir? Ebru Sever Türk Instagram hesabı ne?
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Muhafazakar giyim influencer'ı Ebru Sever Türk kimdir? Ebru Sever Türk Instagram hesabı ne?

25.12.2020 12:46 | Son Güncelleme: 25.12.2020 12:51
Muhafazakar giyim influencer'ı Ebru Sever Türk kimdir? Ebru Sever Türk Instagram hesabı ne?

Muhafazakar giyim denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Muhafazakar giyim influencer'ı Ebru Sever Türk hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Ebru Sever Türk Instagram hesabı ne?

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri çeken Ebru Sever Türk, paylaştığı fotoğraflarla kombin önerileri sunuyor. Geniş bir kesime hitap eden fenomen yaptığı paylaşımlarla moda dünyasında geniş yankı uyandırıyor. Peki, influencer Ebru Sever Türk kimdir? İşte muhafazakar giyimin moda ikonu Ebru Sever Türk hakkında merak edilenler...

EBRU SEVER TÜRK KİMDİR?

Paylaştığı tesettür kombin önerileri ile geniş bir takipçi kitlesine ulaşan influencer Ebru Sever Türk, dikiş, marka danışmanlığı, moda tasarımı ve stil danışmanlığı gibi çeşitli görevlerde bulunuyor.

Ebru Sever Türk, Rizelidir. YouTube üzerinde çektiği vloglarında Rize anılarına da yer vermiştir. 6 Haziran 1986 tarihinde dünyaya gelen Sever Türk'ün 8 kardeşi var. Bu isimlerden biri de Sena Sever'dir.

Evli olan Ebru Sever Türk'ün 14 yaşında bir oğlu vardır. Ebru Sever Türk'ün eşinin adı Ahmet Türk; oğlunun ismi ise Osman Salih'tir. Eşi Ahmet Türk, Tevalli Bahçe Mobilyaları'nın sahibidir.

Tesettür kombin önerisi yaptığı parçalar için kendi tasarımlarını da kullanan influencer Ebru Sever Türk, sosyal medyaya ilk adımı atma amacının ise kendi ürünlerini satmak olduğunu ifade ediyor. Ancak geniş bir takipçi kitlesine ulaştıktan sonra markalar ile işbirliği yaparak, sponsor eşliğinde kombinler yapmaya başladı.

Muhafazakar giyim tercih eden kadınlar için ölçülü giyimi de dikkate alarak tesettür kombin önerileri sunan influencer Ebru Sever Türk kısa sürede on binlerce takipçiye ulaşan başarılı isimlerden biridir.

EBRU SEVER TÜRK INSTAGRAM HESABI

Sosyal medyada en başarılı olduğu yerlerden biri olan Instagram hesabında kullanıcı adı ebrusevertrk olarak geçiyor. Takipçi sayısı ise 800.000'e yakındır.

Youtube hesabını ilk olarak 31 Ağu 2018 tarihinde açan Ebru Sever Türk'ün yaklaşık 7 bin takipçisi bulunuyor. Paylaşımlarına ise şu an devam etmiyor.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 12:50:41. #1.15#
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