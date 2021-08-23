Muhacirler Derneği ile Kahvaltıda Buluştuk

Belediye Başkanımız Mehmet Sarı, Belediye Meclis Üyelerimiz ve Başkan Yardımcılarımız ile birlikte, Amasya Selanik Muhacirleri Derneği Yönetimi ile sabah kahvaltısında bir araya geldi.