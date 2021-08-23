Muhacirler Derneği ile Kahvaltıda Buluştuk
Belediye Başkanımız Mehmet Sarı, Belediye Meclis Üyelerimiz ve Başkan Yardımcılarımız ile birlikte, Amasya Selanik Muhacirleri Derneği Yönetimi ile sabah kahvaltısında bir araya geldi.
Belediye Başkanımız Mehmet Sarı, Belediye Meclis Üyelerimiz ve Başkan Yardımcılarımız ile birlikte, Amasya Selanik Muhacirleri Derneği Yönetimi ile sabah kahvaltısında bir araya geldi. Nazik davetleri ve misafirperverlikleri için Dernek Başkanı Kahraman Pala ve yönetimine teşekkür ediyoruz.
Kaynak: Habermetre