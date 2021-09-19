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Muhabirlere saldıran yönetmen Oğulcan Eren Akay evli çıktı!

Hürriyet - Haberler | Magazin
Muhabirlere saldıran yönetmen Oğulcan Eren Akay evli çıktı!

"Yasak Elma"nın Zehra'sı Şafak Pekdemir, Cihangir'de dizinin ikinci yönetmeni Oğulcan Eren Akay'la samimi şekilde görüntülenmiş, Akay muhabirlere saldırmıştı.

"Yasak Elma"nın Zehra'sı Şafak Pekdemir, Cihangir'de dizinin ikinci yönetmeni Oğulcan Eren Akay'la samimi şekilde görüntülenmiş, Akay muhabirlere saldırmıştı.

Yönetmen, olayın basına yansımasının ardından dizinin yapımcısı tarafından işten kovuldu. Oğulcan Eren Akay'ın ayrıca evli olduğu ortaya çıktı. Bir çocuk babası olan Akay'ın eşiyle boşanma aşamasında olduğu öne sürüldü.

Olay, geçtiğimiz perşembe gecesi Cihangir'deki 22 adlı mekanda gerçekleşti. Şafak Pekdemir'le görüntülenen Oğulcan Eren Akay, mekandan 03.00 sıralarında ayrılırken basın mensuplarını görünce sinirlendi.

KÜFÜR EDİP SALDIRDI

Önce küfür eden yönetmen, daha sonra Kanal D muhabiri Barış Agil'e kafa atıp tekmeyle saldırdı. Pekdemir muhabirlerden gözyaşları içinde özür diledi.

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Haber: Muhabirlere saldıran yönetmen Oğulcan Eren Akay evli çıktı! - Haberler Magazin
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