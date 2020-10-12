Muhabirler mutluluğa 'evet' dediler
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Muhabirler mutluluğa 'evet' dediler

12.10.2020 15:53 | Son Güncelleme: 12.10.2020 15:58
Muhabirler mutluluğa 'evet' dediler

Gaziantep Doğuş Gazetesi Muhabiri Nevre Saraç ile Ekspres Gazetesi Muhabiri Ayhan Duman, Fıstık Park'ta düzenlenen nikah töreni ile hayatlarını birleştirdi.

Gaziantep Doğuş Gazetesi Muhabiri Nevre Saraç ile Ekspres Gazetesi Muhabiri Ayhan Duman, Fıstık Park'ta düzenlenen nikah töreni ile hayatlarını birleştirdi. Çok sayıda şahidin yer aldığı nikahta aileleri, dostları ve meslektaşları genç çiftin mutluluğuna ortak oldu.

Gaziantep Doğuş Gazetesi Muhabiri, Zekiye-Yakup Saraç'ın kızları Nevre ile Ekspres Gazetesi Muhabiri, Bedriye-Halil Duman çiftinin oğulları Ayhan bir ömür birlikteliğe 'evet' dedi. Büyükşehir Belediyesi'ne ait Fıstık Park Nikah Alanı'nda yapılan nikaha çiftin aileleri, yakınları, sevenleri, dostları ve meslektaşları katıldı. Genç çiftin nikah töreni, korona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirildi.

Ayhan ve Nevre çiftinin nikah şahitliğini AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Karayılan, Ayakkabıcılar Odası Başkanı Mehmet Emin İnce, CHP Şehitkamil İlçe Başkanı Coşkun Atalamış, CHP Şahinbey İlçe Başkanı Zeki Gürsel, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay, Ekspres Gazetesi İmtiyaz Sahibi Bora Zor, Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Orhan Kızılaslan, Çağdaş Gazeteciler Derneği Gaziantep Şube Başkanı Aslı Emektar, Gazeteci Furkan Çengel ve Harun Camuzcu yaptı. - GAZİANTEP

Muhabirler mutluluğa 'evet' dediler
Muhabirler mutluluğa 'evet' dediler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Melania Fuat Oktay İlham Aliyev Vladimir Putin Bekir Pakdemirli
Magazin Özgü Namal Cem Yılmaz Türkan Şoray İbrahim Tatlıses
Spor Gökhan Töre Fatih Terim Mbaye Diagne Josef De Souza Manuel Fernandes
Daha Fazla Cuma Kaza Milli Hatay
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Muhabirler mutluluğa 'evet' dediler - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.10.2020 16:12:29. #1.14#
title