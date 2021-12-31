Muhabirin görüntü almasını engelleyen komiserden tehdit: "Yarın görüşürüz" - Haberler
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Muhabirin görüntü almasını engelleyen komiserden tehdit: "Yarın görüşürüz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muhabirin görüntü almasını engelleyen komiserden tehdit: "Yarın görüşürüz" Yarım saat arayla aynı noktada iki ayrı kaza: 2 yaralı Kırıkkale'de trafik kazasının ardından yol temizliği çalışması yapan 2 işçi, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

KIRIKKALE (İHA) - Muhabirin görüntü almasını engelleyen komiserden tehdit: "Yarın görüşürüz"

Yarım saat arayla aynı noktada iki ayrı kaza: 2 yaralı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de trafik kazasının ardından yol temizliği çalışması yapan 2 işçi, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kaza alanında muhabirin görüntü almasına engel olan bir komiser ise cep telefonu ile kameraya çekerek, "Polisin iş yapmasını engelleyen basın mensubu" dedi. Kamerasını kapattıktan sonra da "Tamam oldu mu şimdi? Yarın görüşürüz" sözleriyle tehdit etti.

Kırıkkale-Kırşehir kara yolu üzerindeki kilit kavşakta gece saatlerinde yarım saat arayla iki ayrı trafik kazası meydana geldi. İ.K. idaresindeki 34 VH 5460 plakalı otomobil, virajı alamayıp takla atarak ters devrildi. Maddi hasarın oluştuğu otomobilden 2 kişi yara almadan kurtuldu. Aradan yarım saat sonra yine aynı noktadan virajı alamayıp kaza yapan S.B. idaresindeki 71 ACH 344 plakalı otomobil ise yol temizliği çalışması yapan 2 işçiye çarptı. Kazada yaralanan Uğurcan Atar ve Ahmet Şimşek ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Kazanın olduğu bölgede bulunan bir komiser ise İhlas Haber Ajansı muhabirinin görüntü almasını engellemeye çalıştı.

"Yarın görüşürüz"

Kaza alanında muhabirin görüntü almasını engelleyen komiser, cep telefonu ile kameraya çekerek, "Polisin iş yapmasını engelleyen basın mensubu" dedi. Kamerasını kapattıktan sonra da "Tamam oldu mu şimdi? Yarın görüşürüz" sözleriyle tehdit etti.

Maddi hasarın oluştuğu iki otomobil çekici vasıtasıyla yoldan kaldırıldı. Araç trafiğinin akışı ise yeniden sağlandı.

Muhabirin görüntü almasını engelleyen komiserden tehdit: Yarın görüşürüz

Muhabirin görüntü almasını engelleyen komiserden tehdit: Yarın görüşürüz

Muhabirin görüntü almasını engelleyen komiserden tehdit: Yarın görüşürüz

Muhabirin görüntü almasını engelleyen komiserden tehdit: Yarın görüşürüz

Muhabirin görüntü almasını engelleyen komiserden tehdit: Yarın görüşürüz

Muhabirin görüntü almasını engelleyen komiserden tehdit: Yarın görüşürüz

Muhabirin görüntü almasını engelleyen komiserden tehdit: Yarın görüşürüz

Muhabirin görüntü almasını engelleyen komiserden tehdit: Yarın görüşürüz

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İhlas Haber Ajansı / Hasan Ay - Son Dakika Haberleri

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