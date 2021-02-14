Muhabiri tehditten görevden uzaklaştırılan Beyaz Saray Basın Sözcüsü Yardımcısı Ducklo istifa etti
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Muhabiri tehditten görevden uzaklaştırılan Beyaz Saray Basın Sözcüsü Yardımcısı Ducklo istifa etti

14.02.2021 03:39 | Son Güncelleme: 14.02.2021 03:42
Muhabiri tehditten görevden uzaklaştırılan Beyaz Saray Basın Sözcüsü Yardımcısı Ducklo istifa etti

NEW Beyaz Saray Basın Sözcüsü Yardımcısı T. J Ducklo, bir muhabirle olan ilişkisini haber yapan başka bir gazeteciyi tehdit ettiği için görevden uzaklaştırılmasının ardından istifa etti.

NEW Beyaz Saray Basın Sözcüsü Yardımcısı T. J Ducklo, bir muhabirle olan ilişkisini haber yapan başka bir gazeteciyi tehdit ettiği için görevden uzaklaştırılmasının ardından istifa etti.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki yazılı bir açıklama yaparak, Ducklo'nun istifasını kabul ettiklerini duyurdu.

Psaki açıklamasında, "Sözlerimiz ve eylemlerimizle başkalarına onurlu, saygılı, nezaketli davranma konusunda Başkan'ın belirlediği standardı karşılama konusunda kararlıyız." ifadesini kullandı.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Yardımcısı T. J Ducklo'nun istifası, görevde bir ayını doldurmayan Biden yönetimindeki ilk istifa oldu.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Yardımcısı T. J Ducklo, kendisinin bir muhabirle olan ilişkisini haber yapan başka bir gazeteciye cinsiyetçi söylemlerde bulunduğu ve o kişiyi tehdit ettiği gerekçesiyle bir hafta boyunca işten uzaklaştırılmıştı.

"Vanity Fair" dergisi tarafından yayımlanan bir haberde, Ducklo'nun, ilişkisiyle ilgili haber yapan "Politico" gazetesi muhabirini "Seni yok edeceğim." diyerek tehdit ettiği belirtilmişti.

"Politico" gazetesi, 9 Şubat'ta, Ducklo'nun, Axios haber sitesi adına çalışan ve Biden'ın seçim kampanyasına ve göreve geliş sürecine ilişkin haberleri takip eden bir muhabirle ilişki yaşadığını iddia etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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