Muhabir, Sadece Fransızca Soru Alan Griezmann'a Google Translate İle Soru Sordu

2018 Dünya Kupası'na adım adım giderken, Fransa'nın yıldız forveti Antoine Griezmann bir basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısı esnasında bir muhabir söz hakkı isteyerek akıllı telefonundan Google Translate'i açıp sorusunu uygulamaya seslendirdi.

MUHABİRİN, SORUSU SALONDAKİLERİ GÜLDÜRDÜ

Toplantıyı yöneten Fransa Milli Takımı Danışmanı, "Antoine Griezmann'a sorum şu: Yaz transfer dönemi sonunda Atletico Madrid'de mi kalacak yoksa takımdan ayrılacak mı?" sorusunu yönelten basın mensubunun gülümseyen bakışlarını tek kalemde silip attı.

TOPLANTIYI YÖNETEN KİŞİ SORUYU FRANSIZCA SORMASINI İSTEDİ

Basın toplantısının başında sadece Fransız soru alacaklarını net olarak beyan ettiğini belirten sorumlu, bir sonraki basın mensubuna söz vermek istedi. Salondan gelen itirazlara rağmen kararından dönmeyen adam böylece bu hoş anı mahvetmiş oldu.