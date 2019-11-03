Muhabbet kuşuyla hayata tutundu

03.11.2019 13:14

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde 4 yıl önce eşinin vefatıyla yalnız bir hayat sürdürmek zorunda kalan ev hanımı Yüksel Deniz, oğlunun hediye ettiği "Pamuk" isimli kuşuyla günlerini geçiriyor.

Aşağı Mahalle'de kendine ait evde oturan üç çocuk annesi 52 yaşındaki Yüksel Deniz, 4 yıl önce eşi Erhan Deniz'i kaybettikten sonra sosyal hayata adapte olmakta zorlandı.

Kendisini evine kapatan Yüksel Deniz'in 30 yaşındaki oğlu Semih Deniz, annesini bu durumdan çıkartmak için bir muhabbet kuşu almaya karar verdi.

"Pamuk" ismi verdiği kuşla hayatını paylaşmaya ve adeta yeniden yüzü gülmeye başlayan Yüksel Deniz'in günleri daha eğlenceli geçmeye başladı.



"Pamuk" ile dertleşen Yüksel Deniz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgisi nedeniyle, "Recep Tayyip Erdoğan", "Başkan" gibi kelimeleri de öğretti.

"Pamuk" ayrıca, "Aşkım", "paşam", "Alperen", "Galatasaray" gibi kelimeleri de söyleyebiliyor.



Kafesinin kapısını sürekli açık bırakılan "Pamuk", eve gelen misafirlerin ilgi odağı oluyor.



Yüksel Deniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun hediye ettiği kuş sayesinde hayatının daha neşeli geçtiğini söyledi.

Deniz, kuşuyla arkadaş gibi olduklarını belirterek, "Gün içinde evin içinde dolaşıyor. O benim hayat arkadaşım oldu. Onu çok seviyorum." dedi.

Kuşunun sürekli omzunda ve elinde durduğunu belirten Deniz, "Dünyaları verseler kuşumu vermem. Ben sabah gözlerini onla açıyorum. Tüm dertlerimi onun sayesinde atabildim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA