Muhabbet kuşunu kedinin ağzından aldı Adana'nın Kozan ilçesinde 10 yaşındaki çocuk, evinde kafeste beslediği muhabbet kuşunu kedinin ağzında görünce kuşunu yaralı da olsa kurtarmayı başardı.

Adana'nın Kozan ilçesinde 10 yaşındaki çocuk, evinde kafeste beslediği muhabbet kuşunu kedinin ağzında görünce kuşunu yaralı da olsa kurtarmayı başardı.

Ağlıboğaz Mahallesi'nde ikamet eden 10 yaşındaki Ömer Şimşek adlı çocuk evde kafesinde beslediği muhabbet kuşunun bir süre sonra yerinde olmadığını ve kafesinin devrilmiş olduğunu fark etti. Küçük çocuk muhabbet kuşunu bölgede gezen bir kedinin ağzında görür görmez kediyi kovalamaya başladı. Küçük çocuk kuşunu kedinin ağzından yaralı halde kurtardı.

Muhabbet kuşunu kedinin ağzından ölmeden kurtarmayı başaran Ömer Şimşek, "Kedimi kuş yakalamıştı ben de zor kurtardım. Kedi kuşumun kanadını yemiş. Muhabbet kuşumu veterinere götüreceğim. Çok kötü durumda. Annemi çağırdım geliyor. Şimdi veterinere gideceğiz" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA