FATİH, İSTANBUL (İHA) - Muhabbet kuşuna dakikalarca kalp masajı yaptı, müdahalesi yetersiz kaldı

-İş yerinde aldığı sağlık eğitimiyle muhabbet kuşunu kurtarmaya çalıştı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaşayan bir vatandaş, evladı gibi baktığı muhabbet kuşuna dakikalarca kalp masajı yaparak onu hayatta tuttu. Fakat bir süre sonra yeniden nefessiz kalan kuş kurtarılamadı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaşayan 38 yaşındaki Fatih Uzunoğlu, birkaç ay önce 6 yaşındaki oğlunun ısrarlarıyla birlikte yavru bir muhabbet kuşunu sahiplendi. Kuşu eliyle besleyen ve onu adeta ailenin bir ferdi olarak gören Uzunoğlu ailesi ile 'Yıldız' adını koydukları muhabbet kuşu arasında bağ oluştu. Birkaç ay sonra aile, kuşlarının hareketsiz bir şekilde yattığını gördü. Eşinin ve çocuğunun ağladığını duyan Fatih Uzunoğlu, hemen sesin geldiği yere koştu. Kuşu o halde gören Uzunoğlu, kalp masajı ve suni teneffüs yapmaya başladı. Uzunoğlu'nun bunu dakikalarca sürdürmesi üzerine kuş hayata kalmayı başardı. Fakat bir süre sonra yeniden nefessiz kalan kuş kurtarılamadı.

"Ailemizden birisi olmuştu"

Muhabbet kuşunu oğlunun ısrarları üzerine sahiplendiğini söyleyen Fatih Uzunoğlu, "Birkaç ay önce oğlum bana, 'Baba kuş alır mısın? Canım çok sıkılıyor' dedi. Ben de onu kırmadım. Arkadaşımdan yavru bir kuş aldım. Kuş yavru olduğu için yemek yiyemiyordu, elimizle besledik. Bize çok iyi bağlandı, omzumuzdan hiç inmiyordu. Oğlumla beraber yatıyordu, beraber uyuyorlardı. Ailemizden birisi olmuştu. Sürekli kuşla vakit geçirdiğimiz için kendi evladımız gibi olmuştu artık. Çocuğum gibi görüyordum kuşu. Aramızda öyle bir bağ oldu" dedi.

"5 dakika boyunca kalp masajı ve suni teneffüs yaptım"

İşten gelip mutfakta oturduğu sırada oturma odasından bağrışma, ağlama sesleri duyduğunu aktaran Uzunoğlu, "Oğlum yanıma geldi, 'Baba kuş öldü' dedi. Hemen koşup salona gittim. Sehpada ters dönmüş yatıyordu. Sonra iş yerinde aldığım sağlık eğitimi aklıma geldi. 'İnsanlardaki kalp masajıyla, kuşlarınki aynı mıdır? Kuşa kalp masajı yapılır mı, yapılmaz mı' diye düşündüm. Ama kaybedecek neyimiz vardı ki? Kuş zaten ölmüştü. Kalp masajı yaptım, suni teneffüs yaptım. Çektiğimiz videoda 30 saniye gözüküyor ama yaklaşık 5 dakika boyunca sürdü." diye konuştu.

"Mutfağa girdim, annem helva kavuruyordu"

Kuşları öldükten sonra morallerinin çok bozulduğunu söyleyen Uzunoğlu, "Herkesin, en çok da oğlumun morali bozuldu. Okuldan geldiği zaman sadece kuşla ilgileniyordu. Eline yem alıyordu kuşa veriyordu, aralarında bir bağ vardı. Tabii elimizle beslediğimiz için evde bir yas oldu. Kuşla aramızdaki bağın ne kadar kuvvetli olduğunu anlayın. Ben hayvanlara eziyet edenlere, kötü davrananlara çok kızıyorum. Onlar bize Allah'ın emaneti. Onları sevmeli, kollamalıyız. Onlara kendi evladımız gibi bakmalıyız" şeklinde konuştu.