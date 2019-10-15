Muhabbet kuşu yumurtasında ilk kalp atışı görüntülendi

15.10.2019 11:29

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 10 yıldır kuş yetiştiriciliği yapan Mustafa Sarıbaş, kuşların yumurtasının içerisindeki ilk oluşumdaki kalp atışını görüntüleyerek, kuşun dünyaya gelip gelmeyeceğinin takibini yapıyor.



Kadirli Kafes ve Süs Kuşları Sevenler Derneği Başkanlığı da yapan Mustafa Sarıbaş'ın 10 yıl önce evinde beslediği bir çift muhabbet kuşu ile başladığı kuş yetiştiriciliği hobisi şu günlerde tutkuya dönüşmüş durumda. Evin çatı katında kafes kuran ve yaklaşık 50 çift değişik tür ve cinsten kuş yetiştiren Sarıbaş, beslediği kuşların üretimini de yapıyor.



Dişi muhabbet kuşunun 6 ile 12 arasında yumurtladığını belirten Sarıbaş, bu yumurtaların bir kısmının içerisinin boş olduğunu, bazı yumurtaların ise gelişim göstererek içerisinde kuş oluştuğunu belirtiyor. Kuş yetiştiricisi Mustafa Sarıbaş hangi yumurtanın boş hangi yumurtanın içinde civciv oluşacağını ise ilginç bir yöntemle takip ediyor. Cep telefonunun flash ışığına yumurtayı koyan Sarıbaş buradan yumurtanın içerisinde kalp atıp atmadığını gözlüyor. Kalp atan yumurtaları ayırarak kuşların altına koyup çatlamasını ve hayata kuş yavrusu olarak gözlerini açacağı günü bekliyor. Muhabbet kuşunun yumurtladıktan sonra 3 ile 5 gün içinde yumurtanın içerisinde kalp atımının gerçekleştiğini belirten Sarıbaş "Bizde bu şekilde yumurtada kalp atıp atmadığını kontrol ediyoruz. 10 yıl önce kuş beslemeye hobi olarak başladım. Şu anda ise bu işin üretimini de yapıyorum. Aynı zamanda kuş hobisi olan ve üretimini yapan arkadaşlarla bir araya gelerek derneğimizi kurduk. Kuş yumurtladıktan sonra 3-5 gün içerisinde yumurtada kalp atımı başlıyor. 20 gün içerisinde kuş olarak dünyaya geliyor. Bizde bu sürecin tamamını ilk kalp atımından muhabbet kuşu yetişene kadar takip ediyoruz. Bu kalp atımını takip etmek bizim için ayrı bir zevk" şeklinde konuştu. - OSMANİYE

Kaynak: İHA