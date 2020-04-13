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Tuncay Öztürk, Spor

Muğlasporlu Muratcan Bölükbaşı'nın dayısı corona virüse yenildi

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kaptanımız Muratcan Bölükbaşı'nın dayısı Tuncay Öztürk kısa bir süre önce yakalandığı koronavirüse yenik düştü.

13.04.2020 12:57 | Son Güncelleme: 13.04.2020 12:57
Muğlasporlu Muratcan Bölükbaşı'nın dayısı corona virüse yenildi

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kaptanımız Muratcan Bölükbaşı'nın dayısı Tuncay Öztürk kısa bir süre önce yakalandığı koronavirüse yenik düştü. Hayatını kaybeden Tuncay Öztürk'e Allah'tan rahmet, kaptanımız Muratcan ve ailesine başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Hürriyet

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