Muğlaspor ve Bergama Belediyespor hafta içi mesaisinde
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Muğlaspor ve Bergama Belediyespor hafta içi mesaisinde

26.01.2021 13:05 | Son Güncelleme: 26.01.2021 13:09
Muğlaspor ve Bergama Belediyespor hafta içi mesaisinde

MİSLİ.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele eden Muğlaspor ve Bergama Belediyespor sezonun ikinci yarısı için yarın sahne alacak.

MİSLİ.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele eden Muğlaspor ve Bergama Belediyespor sezonun ikinci yarısı için yarın sahne alacak. Topladığı 8 puanla ateş hattında yer alan Muğlaspor evinde Düzcespor'la karşı karşıya gelecek. Muğla Atatürk Stadı'nda oynanacak müsabakayı Şahin Berker yönetecek. Sezonun ilk yarısını 21 puanla 10'uncu basamakta tamamlayan Bergama Belediyespor da sahasında 1954 Kelkit Belediyespor'la kozlarını paylaşacak. Bergama 14 Eylül Stadı'ndaki mücadelede Tunç Özdemir yönetecek. Her iki karşılaşma saat 13.00'te başlayacak. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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