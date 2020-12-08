Muğlaspor'un rakibi Siirt
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Muğlaspor'un rakibi Siirt

08.12.2020 13:17 | Son Güncelleme: 08.12.2020 13:21
Muğlaspor'un rakibi Siirt

MİSLİ.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Muğlaspor yarın Siirt İl Özel İdarespor'u ağırlayacak.

MİSLİ.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Muğlaspor yarın Siirt İl Özel İdarespor'u ağırlayacak. Muğla Atatürk Stadı'ndaki karşılaşma saat 12.00'de başlayacak. Topladığı 7 puanla düşme hattındaki Muğlaspor'un geçen hafta deplasmanda oynaması gereken Silivrispor maçı rakip takımdaki koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenmişti. Grupta geçen haftaki Karbel Karaköprü Belediyespor maçı takımdaki toplam 17 futbolcunun koronavirüs PCR testleri pozitif çıktığı için ertelenen Bergama Belediyespor'un yarın evinde oynaması gereken Bursa Yıldırımspor mücadelesi de ileri tarihe ertelenmişti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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