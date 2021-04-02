Muğlaspor umut tüketti
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Muğlaspor umut tüketti

Demirören Haber Ajansı / Cavit AKGÜN - Haberler | Spor
Muğlaspor umut tüketti

MİSLİ.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta evinde en yakın rakibi Silivrispor'la da golsüz berabere kalan son sıradaki Muğlaspor, bitime 5 maç kala kurtuluş umutlarını iyice yitirdi.

MİSLİ.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta evinde en yakın rakibi Silivrispor'la da golsüz berabere kalan son sıradaki Muğlaspor, bitime 5 maç kala kurtuluş umutlarını iyice yitirdi. Ligde 19 puanla kurtuluş hattındaki 30 puanlı Karbel Karaköprü Belediyespor'un 11 puan gerisinde kalan Muğla, haftaya 7 Nisan'da Siirt Özel İdarespor'u yenemezse Karaköprü'nün evinde Modafen'i mağlup etmesi durumunda matematiksel olarak amatör kümeye düşecek. Muğlaspor'da bu sezon hakem hatalarından şikayetçi olan yönetim, Silivri önünde attıkları nizami golün ofsayt gerekçesiyle iptal edilmesine sosyal medyadan tepki gösterdi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cavit AKGÜN

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