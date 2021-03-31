Muğlaspor umut arıyor
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Muğlaspor umut arıyor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Muğlaspor umut arıyor

MİSLİ.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta 18 puanla son sırada kalıp amatör kümeye düşmenin eşiğine gelen Muğlaspor, yarın en yakın rakibi Silivrispor'u az da olsa umutlanma hedefiyle konuk edecek.

MİSLİ.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta 18 puanla son sırada kalıp amatör kümeye düşmenin eşiğine gelen Muğlaspor, yarın en yakın rakibi Silivrispor'u az da olsa umutlanma hedefiyle konuk edecek. Muğla Atatürk Stadı'ndaki 90 dakikanın başlama düdüğü saat 15.00'te çalacak. Grupta Muğlaspor bitime 6 maç kala 18 puanla kurtuluş hattının 11 puan gerisinde yer alıyor. Üst üste 2 galibiyetle 31 puana ulaşıp düşme hattından sıyrılan Bergama Belediyespor ise bu maçtan önce Karbel Karaköprü Belediyespor'u seriyi 3 maça çıkarmak için ağırlayacak. Bergama 14 Eylül Stadı'ndaki mücadele saat 14.00'te start alacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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