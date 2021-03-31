Muğlaspor umut arıyor

MİSLİ.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta 18 puanla son sırada kalıp amatör kümeye düşmenin eşiğine gelen Muğlaspor, yarın en yakın rakibi Silivrispor'u az da olsa umutlanma hedefiyle konuk edecek.