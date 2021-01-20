Muğlaspor transferde Fenerbahçeli Gürkan'ı aldı

Misli.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele eden Muğlaspor, Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki stoperi Gürkan Başkan'ı transfer etti.

Misli.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele eden Muğlaspor, Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki stoperi Gürkan Başkan'ı transfer etti. Grupta sezonun ilk yarısını düşme hattında tamamlayan yeşil-beyazlı ekip, genç savunma oyuncusunu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna dahil etti. Alt yaş kategorilerinde defalarca milli formayı terleten Gürkan, yeşil-beyazli forma altında sahada en iyi şekilde mücadele edeceğini dile getirdi. İmza töreninde İdari Asbaşkan Ali Çakır'da hazır bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı