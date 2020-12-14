Muğlaspor kupada Kasımpaşa'ya konuk olacak

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta 7 puanla düşme hattında yer alan Muğlaspor yarın Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Turu'nda Süper Lig ekibi Kasımpaşa'ya konuk olacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Murat Erdoğan'ın yöneteceği müsabaka saat 13.00'te başlayacak. Karşılaşma tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Muğlaspor kupada Kızılcabölükspor, Samsunspor ve Ankaraspor'u elemeyi başardı. Kasımpaşa ise 4'üncü Tur'da Anagold 24Erzincanspor'u 3-0 yenmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı