Muğlaspor kazanmak zorunda
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Muğlaspor kazanmak zorunda

09.02.2021 11:59 | Son Güncelleme: 09.02.2021 12:03
Muğlaspor kazanmak zorunda

MİSLİ.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta 18 maçta tek galibiyetle son sıraya demir atan Muğlaspor, yarın düşme hattındaki en yakın rakibi Sultanbeyli Belediyespor'u kritik 90 dakikada konuk edecek.

MİSLİ.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta 18 maçta tek galibiyetle son sıraya demir atan Muğlaspor, yarın düşme hattındaki en yakın rakibi Sultanbeyli Belediyespor'u kritik 90 dakikada konuk edecek. Muğla Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmanın başlama düdüğü saat 13.00'te çalacak. Grupta 11 maçtır kazanamayan Muğlaspor, 9 puanla kümede kalma yarışında şimdiden umutları azalttı. Yeşil-beyazlı ekibin, 4 takımın mendil sallayacağı ligde kurtuluş hattıyla arasında 12 puan fark bulunuyor. Sultanbeyli de 14 puanla Muğla'nın tek basamak üzerinde yer alıyor. Grupta diğer Ege temsilcisi Bergama Belediyespor ise haftayı bay takım olarak geçecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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