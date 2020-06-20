Muğlaspor harıl harıl KORONAVİRÜS salgını yüzünden sezona ara verilmeden önce TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Play-Off hattında bulunan Muğlaspor, 18 Temmuz'da tekrar başlaması öngörülen lig öncesi antrenmanlarını sürdürüyor.

KORONAVİRÜS salgını yüzünden sezona ara verilmeden önce TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Play-Off hattında bulunan Muğlaspor, 18 Temmuz'da tekrar başlaması öngörülen lig öncesi antrenmanlarını sürdürüyor. Geçen hafta toplanıp Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde koronavirüs testinden geçen yeşil-beyazlılar, Ortaköy Sahası'ndaki antrenmanlarla lige hazırlanıyor. Futbol Federasyonu'nun alt liglerle ilgili vereceği son kararı bekleyen Muğlaspor'da Başkan Erol Kapiz ve yönetim de antrenmanlarda takımı yalnız bırakmıyor.



Kaynak: DHA