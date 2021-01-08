Muğlaspor golcü aldı
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Muğlaspor golcü aldı

08.01.2021 12:40 | Son Güncelleme: 08.01.2021 12:45
Muğlaspor golcü aldı

Misli.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta 8 puanla düşme hattında bulunan Muğlaspor, 2'nci Grup ekibi İskenderun FK'dan forvet Yeldar Yamaç'la anlaştı.

Misli.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta 8 puanla düşme hattında bulunan Muğlaspor, 2'nci Grup ekibi İskenderun FK'dan forvet Yeldar Yamaç'la anlaştı. İskenderun temsilcisinde ilk yarıda ligde 8 maçta 2 gol atan Yeldar, kupada 1 müsabakada 1 gol kaydetti. Ürdün doğumlu 28 yaşındaki futbolcu Kahramanmaraşspor'da profesyonel olup, Beylerbeyispor, Bağcılarspor, Gölcükspor, Çorum FK, Kızılcabölükspor, Karbel Karaköprü Belediyespor, Çankaya FK ve Fatsa Belediyespor kulüplerinde de oynadı. Yeldar, 3'üncü Lig'de çıktığı 258 maçta 43 kez rakip fileleri sarstı.


Muğlaspor golcü aldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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