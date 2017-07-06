Muğlaspor Erhan'ı Aldı

ÜÇÜNCÜ Lig ekiplerinden Muğlaspor, dış transferde son olarak Karacabey Birlikspor'dan stoper Erhan Gözetlik'le anlaştı.



Geçen sezon ilk yarıda Hatayspor'da, ikinci yarıda Karacabey'de oynayan 28 yaşındaki futbolcu, yeşil beyazlı ekip ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Futbola 2002 yılında Malatyaspor'da başladıktan sonra 2006'da Gümüşhanespor'da profesyonel olan Erhan, daha sonra Şırnakspor, Diyarbakırspor, Malatya Belediyespor, Bandırmaspor, Kırıkhanspor ve Dersimspor'da da oynadı.



Köklü bir kulübe ve güçlü bir takıma geldiğini söyleyen deneyimli oyuncu, "Muğlaspor'da başarılı olmak için elimden geleni yapacağım" dedi.



- Muğla