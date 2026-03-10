Haberler

Muğlaspor, Elazığ deplasmanına hazır
Muğlaspor, yarın saat 13.00'te Elazığspor ile karşı karşıya gelecek.

Muğlaspor, yarın saat 13.00'te Elazığspor ile karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Besim Durmuş, "Elazığ maçından puan veya galibiyetle dönüp Muğlamıza dönmek istiyoruz" dedi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk yarışını sürdüren Muğlaspor, yarın kritik bir deplasman mücadelesi için sahaya çıkacak. İstanbul Bölgesi'nden Klasman Hakemi Safa Yılmaz'ın yöneteceği karşılaşma, Elazığ Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.

Yeşil-beyazlı ekip, hafta sonu sahasında oynadığı Adana 01 FK maçını uzatma dakikalarında bulduğu gollerle 2-0 kazanarak büyük bir moral depoladı. 90+7. dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviren Yasin Abdioğlu takımını öne geçirirken, 90+10. dakikada Çağrı Fedayi farkı ikiye çıkardı. Bu sonuçla Muğlaspor puanını 61'e yükseltti ve ikili averajda da rakiplerinin önünde liderlik konumunu güçlendirdi.

Muğlasporlu futbolcular, son galibiyetin getirdiği motivasyonla antrenmanlarına devam ediyor ve Elazığ maçına tam kadro hazır hale gelmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Teknik direktör Besim Durmuş, takımın motivasyonunun yüksek olduğunu belirterek, "Adana karşısında gösterdiğimiz performans bize moral oldu. Elazığ maçında da aynı tempoyu sahaya yansıtıp puan veya galibiyetle dönmek istiyoruz. Takımın havası ve özgüveni çok iyi. Oyuncularımız sahada elinden gelenin en iyisini verecek" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
500

