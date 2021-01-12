Muğlaspor devreyi kapatıyor

MİSLİ.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta bu sezon 15 maçta tek galibiyetle aylardır düşme hattından kurtulamayan Muğlaspor, ilk yarıyı yarın Silivrispor deplasmanında oynayacağı erteleme sınavıyla tamamlayacak. Silivri Stadı'ndaki mücadele saat 13.00'te başlayacak.

Grupta düşme hattındaki iki takımdan Muğlaspor'un 8, 2 maçı eksik Silivri'nin ise 11 puanı bulunuyor. Ligin 12'nci haftasında 3 Aralık'ta oynanması gereken maç, rakip takımdaki koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenmişti. O dönem Silivri'ye kadar giden Muğla, son anda çıkan yeni vakalarla alınan erteleme kararı üzerine maçı oynayamadan dönmüştü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı