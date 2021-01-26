Muğlaspor'dan orta sahaya takviye
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Muğlaspor'dan orta sahaya takviye

26.01.2021 13:41 | Son Güncelleme: 26.01.2021 13:44
Muğlaspor'dan orta sahaya takviye

MİSLİ.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta düşme hattında yer alan Muğlaspor, son olarak Halide Edip Adıvarspor forması giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Taner Çekiç'i kadrosuna dahil etti.

MİSLİ.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta düşme hattında yer alan Muğlaspor, son olarak Halide Edip Adıvarspor forması giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Taner Çekiç'i kadrosuna dahil etti. Taner, Basın Sözcüsü Osman Pala'nın da yer aldığı imza töreniyle kendisini yeşil-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Çanakkale Dardanelspor'da profesyonel olan futbolcu, Serik Belediyespor ve Diyarbekirspor'da da oynadı. Sezonun ilk yarısında 10 karşılaşmada görev alan Taner, 3'üncü Lig'de 89 müsabakaya çıktı.

Muğlaspor'dan orta sahaya takviye

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Abdülhamit Gül Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Ebru Yaşar İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Arda Turan Caner Erkin Ersun Yanal İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kaza İtfaiye Hisarcık Kayserispor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Muğlaspor'dan orta sahaya takviye - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.1.2021 13:44:20. #1.15#
title