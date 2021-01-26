Muğlaspor'dan orta sahaya takviye

MİSLİ.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta düşme hattında yer alan Muğlaspor, son olarak Halide Edip Adıvarspor forması giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Taner Çekiç'i kadrosuna dahil etti. Taner, Basın Sözcüsü Osman Pala'nın da yer aldığı imza töreniyle kendisini yeşil-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Çanakkale Dardanelspor'da profesyonel olan futbolcu, Serik Belediyespor ve Diyarbekirspor'da da oynadı. Sezonun ilk yarısında 10 karşılaşmada görev alan Taner, 3'üncü Lig'de 89 müsabakaya çıktı.



Kaynak: Demirören Haber Ajansı