Muğlaspor'dan 4 takviye
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Muğlaspor'dan 4 takviye

02.02.2021 12:52 | Son Güncelleme: 02.02.2021 12:57
Muğlaspor'dan 4 takviye

MİSLİ.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta yarın deplasmanda 52 Orduspor'a konuk olacak Muğlaspor, ara transferin son gününde 4 futbolcuyu renklerine kattı.

MİSLİ.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta yarın deplasmanda 52 Orduspor'a konuk olacak Muğlaspor, ara transferin son gününde 4 futbolcuyu renklerine kattı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Muğlaspor'umuz, transferin son gününde kadrosunu 4 isimle güçlendirdi. Yeşil-beyazlı ekibimiz sol bek Bülent Kalecikli, ön libero Altan Kılıç, ofansif orta saha Berkant Kavzar ve orta saha Emirhan Çalışkan'ı kadrosuna dahil etti. Futbolcularımız, başkanımız Hüseyin Nizamoğlu ve yöneticimiz Deniz Akgün'ün hazır bulunduğu imza töreniyle kendilerini yeşil-beyazlı renklerimize bağlayan sözleşmeye imza attı" ifadeleri kullanıldı. Öte yandan Ege ekibinde Polat Ertek, Mümin Aysever ve Burak Yılmaz'la yollar ayrıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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