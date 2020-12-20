Muğlaspor'da Urhan ile yollar ayrıldı

Misli.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Bayrampaşaspor'la deplasmanda golsüz berabere kalıp düşme hattından çıkamayan Muğlaspor'da teknik direktör Egemen Urhan ile yollar ayrıldı. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Teknik Direktörümüz Egemen Urhan ile kulüp yönetimimiz arasında yapılan görüşme sonrasında karşılıklı olarak anlaşılarak yollar ayrılmıştır. Egemen Urhan ve teknik heyetine takımımıza vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerlerinde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Muğlaspor'un başında bu sezon 10 lig maçına çıkan genç teknik adam, 1 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi elde etti.

- Muğla

Kaynak: Demirören Haber Ajansı